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Тарпищев заявил, что у Рублёва пока нет стабильности на US Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру Андрея Рублёва на старте Открытого чемпионата США — 2022.
Тарпищев заявил, что у Рублёва пока нет стабильности на US Open
  • РИА Новости

«Конечно, такие матчи надо выигрывать проще. 3 часа 44 минуты — это много для встречи первого круга. Пока Рублёва «колбасит», можно так сказать, нет стабильности в игре», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Андрей Рублёв в первом круге турнира одержал победу над сербом Ласло Джере. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее Эмма Радукану рассказала о дальнейшем сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым после вылета с US Open.

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