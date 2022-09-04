Рублёв — о победе над Шаповаловым на US Open: это был сумасшедший матч
«Очевидно, это был сумасшедший матч. Денис тоже заслуживал победы. Мы оба были достойны победы. После таких матчей, на мой взгляд, нет победителя. Очевидно, что это игра, так что кто-то должен был победить. Я очень рад, что смог выиграть, хотя не смог закончить игру со счётом 6-4, когда подавал на матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.
На счету россиянина четыре двойные ошибки, девять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Канадец сделал 23 эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из 17 и допустил восемь двойных ошибок.
В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2022.