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Рублёв — о победе над Шаповаловым на US Open: это был сумасшедший матч

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США — 2022.

«Очевидно, это был сумасшедший матч. Денис тоже заслуживал победы. Мы оба были достойны победы. После таких матчей, на мой взгляд, нет победителя. Очевидно, что это игра, так что кто-то должен был победить. Я очень рад, что смог выиграть, хотя не смог закончить игру со счётом 6-4, когда подавал на матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

На счету россиянина четыре двойные ошибки, девять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Канадец сделал 23 эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из 17 и допустил восемь двойных ошибок.

В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2022.

 

 

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