Веснина: Рублёву в матче US Open c Шаповаловым необходимо справиться со своими нервами
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«Необходимо показать свой статус, уровень игры. Ему будет очень непросто, но будем надеяться, что он справится прежде всего со своими нервами: просто выйдет и будет получать удовольствие от тенниса», — цитирует трёхкратную победительницу турниров Большого шлема «Матч ТВ».
Веснина считает, что Рублёва ждёт очень непростой матч, поскольку Шаповалов — левша.
«Это добавит сложности для Рублёва. Всё же не так много матчей в туре, когда приходится пересекаться с левшами. Так что для россиянина это своеобразный вызов», — заключила она.
24-летний москвич в матче второго круга нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:3, 6:0, 6:4.
Игра Рублёв — Шаповалов начнётся в 20:00 мск.
Общий призовой фонд US Open 2022 составляет более $60 млн.
Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.