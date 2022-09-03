Веснина: Рублёву в матче US Open c Шаповаловым необходимо справиться со своими нервами

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с Денисом Шаповаловым из Канады.

«Необходимо показать свой статус, уровень игры. Ему будет очень непросто, но будем надеяться, что он справится прежде всего со своими нервами: просто выйдет и будет получать удовольствие от тенниса», — цитирует трёхкратную победительницу турниров Большого шлема «Матч ТВ».

Веснина считает, что Рублёва ждёт очень непростой матч, поскольку Шаповалов — левша.

«Это добавит сложности для Рублёва. Всё же не так много матчей в туре, когда приходится пересекаться с левшами. Так что для россиянина это своеобразный вызов», — заключила она.

24-летний москвич в матче второго круга нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:3, 6:0, 6:4.

Игра Рублёв — Шаповалов начнётся в 20:00 мск.

Общий призовой фонд US Open 2022 составляет более $60 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.