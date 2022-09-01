Александрова не смогла побиться в третий круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

27-летняя теннисистка из России в матче второго круга в трёх сетах потерпела поражение от американки Лорен Дэвис со счётом 6:0, 4:6, 6:7. Игра продолжалась два часа 17 минут.

Следующей соперницей Дэвис станет победительница противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Слоан Стивенс (США).

Общий призовой фонд US Open — 2022 составляет порядка $60 млн.

Ранее сообщалось, что парный матч сестёр Уильямс впервые на US Open пройдёт на центральном корте ночью.