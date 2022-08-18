Медведев обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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Россиянин победил со счётом 7:5, 7:5.
Медведев сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 13. Канадец реализовал один брейк-пойнт из четырёх, допустил пять двойных ошибок и сделал два эйса.
Следующим соперником Медведева станет американец Тейлор Фритц. Матч состоится 19 августа.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв не смог одолеть Фритца во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.