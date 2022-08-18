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Медведев обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» (США).
Медведев обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • Gettyimages.ru

Россиянин победил со счётом 7:5, 7:5.

Медведев сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 13. Канадец реализовал один брейк-пойнт из четырёх, допустил пять двойных ошибок и сделал два эйса.

Следующим соперником Медведева станет американец Тейлор Фритц. Матч состоится 19 августа.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв не смог одолеть Фритца во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

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