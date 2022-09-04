Рублёв обыграл Шаповалова на тай-брейке пятого сета и вышел в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США 2022 года.

24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

На счету россиянина четыре двойные ошибки, девять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Канадец сделал 23 эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из 17 и допустил восемь двойных ошибок.

В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.

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