Тарпищев не считает Серену Уильямс лучшей теннисисткой в истории

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Серены Уильямс из США завершить спортивную карьеру.

«То, что она лучшая в истории, — это спорно. Та же Маргарет Корт выиграла больше турниров Большого шлема. В целом не знаю, правильно ли сравнивать спортсменок разных эпох», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По словам главы ФТР, он не следил за игрой Серены, поскольку на это не было времени.

«Да и смысла нет. Молодец, конечно, что в 40 лет играет, но понятно, что её лучшие спортивные годы позади», — заключил Тарпищев.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. Американка заявила об окончании карьеры после поражения на US Open.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал самую великую теннисистку всех времён.



















