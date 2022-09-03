Тарпищев не считает Серену Уильямс лучшей теннисисткой в истории
- AP
«То, что она лучшая в истории, — это спорно. Та же Маргарет Корт выиграла больше турниров Большого шлема. В целом не знаю, правильно ли сравнивать спортсменок разных эпох», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По словам главы ФТР, он не следил за игрой Серены, поскольку на это не было времени.
«Да и смысла нет. Молодец, конечно, что в 40 лет играет, но понятно, что её лучшие спортивные годы позади», — заключил Тарпищев.
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. Американка заявила об окончании карьеры после поражения на US Open.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал самую великую теннисистку всех времён.