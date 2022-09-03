Кафельников считает Граф величайшей теннисисткой в истории

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал самую великую теннисистку всех времён.

«Регалии Серены дают возможность говорить, что она величайшая. Но я много раз подмечал, что ставлю Штеффи Граф выше неё», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не принижает заслуги 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс.

«Она сделала для тенниса очень много и останется в истории спортсменкой, которая держала свою карьеру до 40 лет», — добавил Кафельников.

Граф за свою карьеру выиграла 22 турнира Большого шлема.

Ранее Уильямс заявила об окончании карьеры после поражения на US Open.