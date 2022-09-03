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Теннисистка Серена Уильямс заявила об окончании карьеры после поражения на US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс после поражения на US Open заявила об окончании своей профессиональной карьеры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу US Open. Уильямс в матче третьего круга проиграла австралийке Айле Томлянович.

«Я благодарю всех, кто находится здесь, кто болел за меня на протяжении стольких лет, практически десятилетий... Это было весёлое путешествие, самое невероятное приключение, которое было в моей жизни», — сказала она.

Ранее Уильямс намекала, что в скором времени может завершить карьеру. Однако позднее она отмечала, что специально «расплывчато говорила о завершении карьеры».

Подробнее об участии Уильямс в US Open — в материале RT.

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