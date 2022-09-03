Не проиграв ни сета: Медведев вышел в четвёртый круг US Open и встретится с Кирьосом

Первая ракетка мира Даниил Медведев без проблем обыграл китайца У Ибина и вышел в четвёртый круг US Open. Пока россиянин не отдал соперникам ни сета на этом турнире. За выход в четвертьфинал ему предстоит сразиться с австралийцем Ником Кирьосом, которому он проиграл всего три недели назад в Монреале. Однако, по словам Медведева, он знает, что нужно делать для победы. Также продолжают борьбу на Открытом чемпионате США Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Россиянин Даниил Медведев выиграл уже третий матч на Открытом чемпионате США по теннису, не уступив соперникам ни одного сета. Ранее он катком прошёлся по Стефану Козлову и Артуру Риндеркнешу, а в очередной встрече заставил зачехлить ракетку У Ибина.

22-летний теннисист стал первым китайцем в истории мужского US Open, вышедшим в третий круг соревнований. Более того, до этой стадии турниров Большого шлема спортсмены из Поднебесной не добирались с 1946 года, когда это сделал Хо Син Ки на Уимблдоне. При этом пробиваться в основную сетку турнира У Ибину пришлось через квалификацию, а в первом круге он в трёх сетах обыграл 31-го сеяного Николоза Басилашвили. С начала пандемии китайский спортсмен практически не участвовал в международных турнирах, из-за чего просел до 1869-го места в рейтинге ATP, однако с марта 2022-го сумел подняться до 173-й строчки.

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Матч с Медведевым стал для него одним из главных вызовов в карьере, и теннисист провёл его вполне достойно. Фаворит не сразу приспособился к цепкой игре соперника. У Ибин старался активно играть на приёме, часто использовал укороченные удары, вынуждая россиянина то и дело выходить к сетке. В середине первого сета соперники даже обменялись брейками, но затем Даниил полностью взял бразды правления в свои руки. В оставшихся двух партиях он позволил китайцу выиграть лишь четыре гейма и завершил встречу менее чем за два часа — 6:4, 6:2, 6:2.

Первая ракетка мира сделал за матч 12 эйсов против одного у соперника, а также продемонстрировал хороший процент выигрыша с первых мячей — 71%. По словам Даниила, именно хорошая подача стала ключевым фактором победы. Он также записал на свой счёт 26 виннеров — на десять больше, чем соперник. При этом китаец совершил гораздо больше невынужденных ошибок — 42 против 27.

Медведев остался вполне доволен показанным теннисом.

«Если вы спросите, что можно было бы улучшить в моей игре, то на ум ничего особо не приходит. Возможно, поменьше бы двойных ошибок, но это если совсем докапываться. А так, думаю, сыграл этот матч на высшем уровне. Если продолжу в том же духе, у меня будет хорошая возможность добиться успеха. Однако следующий матч будет непростой. Надо постараться нормально восстановиться и подойти к нему готовым на все 100%», — сказал теннисист после встречи.

В четвёртом круге Даниилу предстоит первое серьёзное испытание в этом розыгрыше. Он встретится с финалистом Уимблдона-2022 Ником Кирьосом, которому проиграл всего три недели назад на старте «Мастерса» в Монреале. При этом и счёт личных встреч пока складывается не в пользу первой ракетки — он смог взять верх лишь в одном матче из четырёх. Впрочем, по словам россиянина, он знает, что нужно делать для победы: хорошо подавать, доводить сеты до тай-брейка и использовать все шансы.

«У нас были отличные матчи. И счёт во всех был довольно близким. 3-1 в его пользу, но в этот раз я постараюсь проявить себя лучше, и зрителей ждёт великолепный матч», — заявил Медведев.

Также Даниил поделился мнением о непростом характере австралийца, который часто вызывающе ведёт себя на корте, спорит с судьями и порой провоцирует соперников.

«Я бы не назвал нас друзьями. Имею в виду, что мы не ходили в бар вместе. На мой взгляд, у нас огромное взаимоуважение. У нас также не было никаких стычек или чего-то подобного на корте, что может в любой момент измениться. Мы оба довольно импульсивны. Никогда не знаешь, что готовит будущее. Временами Ник ведёт себя на корте иначе, чем другие теннисисты. Таков его выбор. Это его жизнь — не мне судить», — отметил россиянин.

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Сам Кирьос также с нетерпением ждёт новой встречи с первой ракеткой мира и полон решимости лишить соперника этого звания, хотя и подчёркивает: проиграть теннисисту такого уровня в любом случае не стыдно. Как известно, в случае поражения Даниил потеряет лидерство в рейтинге.

«С учётом моей игры, стратегии и успеха, которого я добился против него в Монреале, я определённо считаю, что у меня хорошие шансы. В данный момент немногие игроки могут сказать такое в преддверии игры с Медведевым на US Open. Они могут выйти корт, но вряд ли будут стоять напротив него, уверенные в своей победе. По моим ощущениям, я безусловно один из тех, у кого есть шанс. Учитывая то, как я сейчас играю, у меня есть шанс. Думаю, это будет весёлая битва», — заявил австралиец.

Остальные матчи третьего круга с участием россиян также прошли успешно. Карен Хачанов встречался с Джеком Дрэйпером. 26-летний москвич уверенно выиграл первый сет, но во втором британец сравнял счёт. В третьей партии завязалась более напряжённая борьба, однако при счёте 6:5 в пользу Хачанова соперник отказался от продолжения борьбы из-за обострения травмы подколенного сухожилия. За выход в четвертьфинал Карен сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

В женской части турнира Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова без особых проблем расправились с соперницами и впервые в карьере вышли в четвёртый раунд US Open.

Самсонова обыграла сербку Александру Крунич — 6:3, 6:3. Эта победа позволила россиянке довести беспроигрышную серию в WTA-туре до 13 матчей. В августе она выиграла два турнира подряд — в Вашингтоне и Кливленде. За выход в четвертьфинал Людмила поспорит с обидчицей легендарной Серены Уильямс — Айлой Томлянович из Австралии.

Кудерметова же меньше чем за час взяла верх над венгеркой Далмой Галфи — 6:2, 6:0. В следующем круге её ждёт пятая ракетка мира Онс Жабер.