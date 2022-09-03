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Медведев разгромил Ибина и вышел в 1/8 финала US Open

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Российский теннисист обыграл китайца У Ибина в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.

Россиянин одержал победу над Ибином со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

Медведев сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-поинтов из 12. Китаец сделал 41 невынужденную ошибку, реализовал один брейк-поинт из восьми и сделал один эйс.

В 1/8 финала Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом. Матч пройдёт 4 сентября.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата США по теннису.

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