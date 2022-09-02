Дрэйпер отказался продолжить борьбу в матче US Open c Хачановым из-за травмы

Россиянин Карен Хачанов оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.

26-летний теннисист из Владикавказа в матче третьего круга нанёс поражение британцу Джеку Дрэйперу. Спортсмен из Великобритании при счёте 6:3 4:6, 6:5 в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

Ранее россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.





