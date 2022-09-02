военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дрэйпер отказался продолжить борьбу в матче US Open c Хачановым из-за травмы

Короткая ссылка
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.

26-летний теннисист из Владикавказа в матче третьего круга нанёс поражение британцу Джеку Дрэйперу. Спортсмен из Великобритании при счёте 6:3 4:6, 6:5 в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

Ранее россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить