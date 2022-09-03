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Медведев назвал потрясающим последний матч Уильямс

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о последнем матче в карьере американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США.
Медведев назвал потрясающим последний матч Уильямс
  • Gettyimages.ru

«Это был сумасшедший матч. Конечно, жаль, что Серена проиграла. Если это последний матч в её карьере, то он был потрясающим, она была близка к победе», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Он также отметил, что и австралийка Айла Томлянович сыграла на высоком уровне, и поздравил её.

Уильямс объявила о завершении карьеры после поражения от Томлянович в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

За свою карьеру американка одержала 23 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение Уильямс завершить карьеру после поражения на US Open.

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