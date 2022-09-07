Уткин назвал «героищем» Хачанова после выхода в полуфинал US Open
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«Хачанов героище! Всё-таки классно, что в теннисе есть пятисетовый жанр. Это настоящий спорт — когда ты почти проиграл, но нашёл в себе какие-то новые силы, о которых и не догадывался. Хачанов просто крут», — написал Уткин в Telegram-канале.
В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.
В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.
Ранее Хачанов эмоционально отреагировал на свой выход в полуфинал US Open.