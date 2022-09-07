Уткин назвал «героищем» Хачанова после выхода в полуфинал US Open

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход россиянина Карена Хачанова в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

«Хачанов героище! Всё-таки классно, что в теннисе есть пятисетовый жанр. Это настоящий спорт — когда ты почти проиграл, но нашёл в себе какие-то новые силы, о которых и не догадывался. Хачанов просто крут», — написал Уткин в Telegram-канале.

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее Хачанов эмоционально отреагировал на свой выход в полуфинал US Open.