военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хачанов эмоционально отреагировал на свой выход в полуфинал US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.
Хачанов эмоционально отреагировал на свой выход в полуфинал US Open
  • Gettyimages.ru

«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо. Теперь вы меня любите, я ценю это. Это был безумный матч. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить», — сказал после матча Хачанов.

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить