Хачанов эмоционально отреагировал на свой выход в полуфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо. Теперь вы меня любите, я ценю это. Это был безумный матч. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить», — сказал после матча Хачанов.

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема.