Навстречу Надалю: Рублёв в трёх сетах обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open

Андрей Рублёв победил Кэмерона Норри в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису и в шестой раз в карьере поспорит за выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Россиянин дважды брал подачу британца в концовках сетов, а ключом к его уверенной победе стало вдвое меньшее число невынужденных ошибок и агрессивная игра на второй подаче соперника.

Уверенную победу Андрея Рублёва над Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open можно назвать приятной неожиданностью. Перед их встречей фаворитом считался скорее британец. И дело вовсе не в его превосходстве в классе, а в свежести. Девятая ракетка планеты вплоть до четвёртого круга турнира не сталкивался с серьёзным сопротивлением и последовательно выбил из борьбы в трёх сетах Бенуа Пэра, Жоау Соузу и Хольгера Руне. О таком втягивающем старте на турнире Большого шлема можно только мечтать.

А вот россиянин, напротив, заставил болельщиков понервничать. В первом матче он едва не упустил победу над Ласло Джере, а в третьем провёл ещё один пятисетовик — с Денисом Шаповаловым. Это противостояние затянулось на четыре часа и завершилось лишь на чемпионском тай-брейке. Для сравнения, Норри в тот день провёл на корте всего 2 часа и 12 минут.

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Вдобавок именно за ним осталась последняя игра с Рублёвым. В прошлом году он оказался сильнее в Сан-Диего — 3:6, 6:3, 6:4.

Однако в четвёртом круге US Open Андрей провёл настолько качественный матч, что у зрителей могло сложиться впечатление: у него было гораздо больше времени на отдых, чем у соперника. На этот раз он решил задачу максимально быстро и эффектно — всего за 2 часа и 26 минут. Это особенно важно в преддверии возможного противостояния с Рафаэлем Надалем в следующей игре.

Оба теннисиста ожидаемо сделали ставку на мощную подачу, однако у Норри она проходила далеко не всегда. И если на первой он выиграл 78% очков (39 из 50), то на второй — только 38% (14 из 37). Для сравнения: у уроженца Москвы эти показатели составили 79% и 57% соответственно. А не самая уверенная игра соперника позволяла россиянину успешно цепляться на приёме.

К тому же Кэмерон допустил в два раза больше невынужденных ошибок — 35 против 17. В решающие моменты он зачастую сам делал подарки оппоненту. Так, в первой партии, когда соперники демонстрировали равную игру, британец неожиданно занервничал в девятом гейме и позволил россиянину сделать брейк. Норри буквально на ровном месте дважды пробил в сетку, а затем не попал в площадку.

Во втором сете ситуация повторилась. Рублёв едва не взял подачу соперника в первом же гейме, но уже в третьем реализовал брейк. Тут же он отзащищался на своей подаче, а затем спокойно, на классе выиграл партию. Не помешала даже небольшая пауза из-за закрытия крыши на центральном корте.

В заключительном сете Норри предпринял отчаянную попытку совершить камбэк. Вновь уступив на своей подаче, он разозлился и швырнул ракетку о корт. Судья даже выписала ему предупреждение. Но это на время помогло — Кэмерон сделал первый брейк и сравнял счёт. Однако в решающий момент Андрей оказался сильнее. Он не стал затягивать матч и в девятом гейме в четвёртый раз за встречу взял подачу оппонента, в итоге выиграв три партии с одинаковым счётом 6:4.

После окончания противостояния Рублёв не скрывал эмоций и признался, что ожидал крайне непростой игры, а потому попытался показать максимум возможностей.

«Я провёл хороший матч, а Кэмерон, может быть, оказался немного уставшим. В некоторых моментах он мне помог. Но это US Open, «Большой шлем», все нервничают, все устали, все хотят победить. Это нормально. В итоге мне удалось взять верх в трёх партиях, и я очень рад», — поделился впечатлениями спортсмен.

Таким образом, он во второй раз в сезоне и в шестой в карьере пробился в четвертьфинал ТБШ. В этом году он добился аналогичного успеха на «Ролан Гаррос». Но самое важное, что теперь россиянин гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга ATP. А взобраться выше девятой строчки Рублёв может в случае первого в карьере выхода в полуфинал ТБШ.

За это право он поспорит с триумфатором противостояния между Надалем и Фрэнсисом Тиафо. Впрочем, испанец считается его явным фаворитом. В случае встречи с третьей ракеткой мира россиянину следует вспомнить об их очном матче в Монте-Карло в прошлом году. Тогда Рублёв оказался сильнее именитого оппонента в четвертьфинале «Мастерса».

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Андрею вполне по силам повторить данный успех, поскольку в мужском турнире US Open нет явного претендента на титул.

«Думаю, Андрей способен и с Надалем побороться. Дело в том, что после двух пятисетовиков эта игра не получилась показательной, поскольку по времени была короткой — непонятно, в каких кондициях находится Рублёв. Сейчас у него появится дополнительный день отдыха, поэтому он должен полностью восстановиться», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Теоретически сохраняется и возможность российского финала Открытого чемпионата США, ведь в другой половине сетки до четвертьфинала добрался Карен Хачанов, которому предстоит встретиться с Ником Кирьосом — обидчиком Даниила Медведева.