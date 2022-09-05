Чакветадзе оценила шансы Рублёва обыграть Норри в четвертьфинале US Open

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе рассказала, чего ожидает от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между российским теннисистом Андреем Рублёвым и британцем Кэмероном Норри.

«Я говорила уже, что Рублёв не показывает лучший теннис, многое не получается, но победа над Шаповаловым, то, как он её достиг, должна вселить в него невероятную уверенность», — написала Чакветадзе в своём Telegram-канале.

По её словам, Норри играет стабильно. Она также подчеркнула, что россиянин более классный теннисист.

«Ставлю на него. Но сразу говорю, что это риск. Из коэффициентов букмекеров это видно. Если вдруг Андрей запсихует, будет печально, но по стилю он способен обыгрывать британца. У него есть скорость и мощь для этого», — заключила Чакветадзе.

Рублёв в матче третьего круга одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

Ранее тренер сборной России по теннису Игорь Куницын поделился ожиданиями от матча Рублёва с Норри в четвёртом круге US Open.