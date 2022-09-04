Тренер сборной России по теннису считает Рублёва фаворитом в матче с Норри

Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва с Кэмероном Норри в четвёртом круге US Open.

«Мне кажется, что Андрей должен успеть восстановиться. В матче с Шаповаловым практически не было длинных розыгрышей. У Рублёва хорошие шансы на выход в четвертьфинал», — цитирует Куницына «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Норри — очень стабильный теннисист, поэтому россиянину, когда он в хорошей форме, будет комфортно играть с британцем.

«Рублёв больше не любит теннисистов, которые предпочитают рваный ритм. Например, Ника Кирьоса», — добавил Куницын.

Игра между россиянином и Норри состоится 5 сентября в 18:00 мск. 4 сентября Рублёв в матче третьего круга одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский высказал мнение, что Рублёву будет сложно восстановиться к матчу четвёртого круга US Open с Норри после пятисетовой встречи с канадцем Денисом Шаповаловым.