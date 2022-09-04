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Ольховский: Рублёву будет физически тяжело восстановиться к матчу с Норри

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский высказал мнение, что российскому теннисисту Андрею Рублёву будет сложно восстановиться к матчу четвёртого круга US Open с британцем Кэмероном Норри после пятисетовой встречи с канадцем Денисом Шаповаловым.
Ольховский: Рублёву будет физически тяжело восстановиться к матчу с Норри
  • AP
  • © John Minchillo

«Мне понравился матч. Были хорошие скорости, много активно выигранных мячей, физическая подготовка у игроков была на высоте», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что концовка матча была за россиянином. По его словам, оба теннисиста показали хорошую игру.

«Мне кажется, Рублёву будет физически тяжело восстановиться. Именно по физике возникают вопросы, потому что он сыграл очень тяжёлый матч, но к концу пятой партии матча с Шаповаловым он был очень свеж», — заключил Ольховский.

24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Рублёва в третьем круге US Open 2022.

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