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Тарпищев считает, что Рублёв и Шаповалов провели выдающийся матч

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге US Open 2022.
Тарпищев считает, что Рублёв и Шаповалов провели выдающийся матч
  • globallookpress.com
  • © JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency

«Матч получился выдающимся по всем параметрам: по времени, напряжённости, психологии. Шаповалов имел преимущество первые полтора сета, но по мере усталости игра выровнялась. Концовка же была немного на стороне Андрея, за счёт этого он лидировал в ряде подач, но не смог их удержать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что канадский теннисист играл активнее, чем россиянин. По его словам, Шаповалов уступил Рублёву из-за невынужденных ошибок.

24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего Рублёв смог обыграть Шаповалова на US Open.

 

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