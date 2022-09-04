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Чесноков рассказал, за счёт чего Рублёв смог обыграть Шаповалова на US Open

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв смог одержать победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США благодаря хорошей подаче и ошибкам соперника в концовке решающей партии.
Чесноков рассказал, за счёт чего Рублёв смог обыграть Шаповалова на US Open
  • AP
  • © Andres Kudacki

«При счёте 2-1 по сетам я не чувствовал, что Шаповалов точно выиграет, единственное — когда дело дошло до тай-брейка в концовке пятой партии, я понимал, что все решат одна-две невынужденные ошибки», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что канадский спортсмен смог сделать невынужденные ошибки, благодаря чему россиянин выиграл матч.

«Могу сказать, что для меня ошибок в течение матча было больше обычного, был невероятно острый теннис, конечно, не было той надёжности, которую хотели бы видеть. При этом уровень матча был очень высокий», — заключил Чесноков.

24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

На счету россиянина четыре двойные ошибки, девять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Канадец сделал 23 эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из 17 и допустил восемь двойных ошибок.

В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США.

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