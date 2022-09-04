Чесноков рассказал, за счёт чего Рублёв смог обыграть Шаповалова на US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв смог одержать победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США благодаря хорошей подаче и ошибкам соперника в концовке решающей партии.

«При счёте 2-1 по сетам я не чувствовал, что Шаповалов точно выиграет, единственное — когда дело дошло до тай-брейка в концовке пятой партии, я понимал, что все решат одна-две невынужденные ошибки», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что канадский спортсмен смог сделать невынужденные ошибки, благодаря чему россиянин выиграл матч.

«Могу сказать, что для меня ошибок в течение матча было больше обычного, был невероятно острый теннис, конечно, не было той надёжности, которую хотели бы видеть. При этом уровень матча был очень высокий», — заключил Чесноков.

24-летний спортсмен в матче третьего круга одержал победу над канадцем Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) на тай-брейке решающего сета. Игра продолжалась 4 часа 8 минут.

На счету россиянина четыре двойные ошибки, девять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Канадец сделал 23 эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из 17 и допустил восемь двойных ошибок.

В следующем круге Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США.