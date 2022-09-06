Кафельников: Хачанову и Рублёву придётся играть в полную силу, если они хотят дойти до финала US Open
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«Безусловно, какой-то процент того, что Хачанов или Рублёв сыграют в финале US Open, есть. Наверное, у Андрея побольше шансов, чем у Карена, но мы очень надеемся, что кто-то из них дойдёт до последней стадии турнира», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что в четвертьфинале слабых соперников уже нет.
«Каждому придётся играть в полную силу, если они хотят дойти до финала или вообще победить. Надо смотреть и болеть за них. Надеемся, что наши ребята покажут, на что способны», — заключил Кафельников.
Встреча Хачанов — Кирьос пройдёт 7 сентября. Австралиец в четвёртом круге обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.
Матч Рублёв — Тиафо также пройдёт 7 сентября. В четвёртом круге американец обыграл испанца Рафаэля Надаля.
US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
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