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Кафельников: Хачанову и Рублёву придётся играть в полную силу, если они хотят дойти до финала US Open

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва на попадание в финал Открытого чемпионата США.
Кафельников: Хачанову и Рублёву придётся играть в полную силу, если они хотят дойти до финала US Open
  • AP
  • © Charles Krupa

«Безусловно, какой-то процент того, что Хачанов или Рублёв сыграют в финале US Open, есть. Наверное, у Андрея побольше шансов, чем у Карена, но мы очень надеемся, что кто-то из них дойдёт до последней стадии турнира», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что в четвертьфинале слабых соперников уже нет.

«Каждому придётся играть в полную силу, если они хотят дойти до финала или вообще победить. Надо смотреть и болеть за них. Надеемся, что наши ребята покажут, на что способны», — заключил Кафельников.

Встреча Хачанов — Кирьос пройдёт 7 сентября. Австралиец в четвёртом круге обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.

Матч Рублёв — Тиафо также пройдёт 7 сентября. В четвёртом круге американец обыграл испанца Рафаэля Надаля.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов на попадание в финал Открытого чемпионата США — 2022.

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