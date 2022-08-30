«Получили граблями по голове»: ISU зафиксировал финансовые потери в связи с отстранением российских фигуристов

Международный союз конькобежцев опубликовал финансовый отчёт, в котором сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций». В ISU признали, что отстранение российских фигуристов от соревнований привело в том числе к потере средств от продажи медиа-прав на показ ЧМ-2022. По мнению Ирины Родниной и Максима Транькова, убытки напрямую связаны с действиями организации. А Татьяна Навка и Мария Бутырская считают, что ISU следует сделать из произошедшего выводы и отменить санкции.

Пагубные последствия

Отстранение россиян от международных соревнований ударило по многим видам спорта. В значительной степени это коснулось и фигурного катания, которое лишилось целого ряда звёзд и крупного рынка. Спустя несколько месяцев после наложения санкций на отечественных атлетов Международному союзу конькобежцев (ISU), куда входит и фигурное катание, пришлось зафиксировать первые потери.

Организация опубликовала финансовый отчёт, в котором сообщила о резервировании 2,5 млн швейцарских франков (порядка €2,6 млн) на погашение убытков от «кризисных ситуаций».

В ISU признали, что запрет на участие в стартах российских спортсменов привёл к падению доходов. Например, организация не досчиталась средств за продажу медиа-прав на ЧМ-2022 в РФ. При этом в ISU заверили, что имеют «ограниченные деловые связи» с российскими контрагентами, банками и поставщиками услуг, а потому не терпят значительного ущерба на момент утверждения финансовой отчётности (документ датирован 27 апреля).

Также по теме «Проиграла конкуренцию»: фигуристка Дмитриева решила сменить гражданство и выступать за сборную Израиля Мария Дмитриева изъявила желание выступать за сборную Израиля. В Федерации фигурного катания России подтвердили эту информацию и...

«Кризисный резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков поддерживается на текущем уровне в качестве предупреждающей меры, направленной на обеспечение необходимого реагирования на непредсказуемые события в мире, например на трудности, связанные с затянувшейся пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, который также приводит к пагубным финансовым последствиям для ISU в виде сокращения дохода от медиаправ в России», — говорится в отчёте.

Резерв был сформирован в 2019-м и изначально включал в себя более 5 млн швейцарских франков, однако на конец 2021-го в нём осталось около половины — часть суммы потратили на преодоление последствий пандемии коронавируса. Не исключено, что эти средства будут исчерпаны максимально быстро. Помимо упомянутых факторов риска в ISU ожидают негативного влияния на бюджет неопределённости вокруг доходов от Олимпиады в Пекине. В организации полагают, что получат от МОК меньше, чем ожидали.

Многомиллионные убытки

При этом в ISU и ранее не скрывали не самое лучшее финансовое положение. Руководство организации на июньском конгрессе прогнозировало убытки на период 2022—2024 годов в размере почти 23 млн швейцарских франков.

При этом убытки за 2018—2022 годы составили 3 млн швейцарских франков. Прибыль принёс только 2019-й — около €2 млн. Зато в пандемийный 2020-й организация понесла серьёзные потери — €4,65 млн. Чтобы покрыть часть из них, планируется продать здание в Давосе, где ранее располагалась штаб-квартира ISU. Сумма сделки может составить €1,27 млн.

Исходя из этих данных, отстранение отечественных фигуристов нанесло и ещё нанесёт дополнительный удар по благосостоянию ISU. В этом плане весьма показательным стал другой отчёт организации — о работе собственных интернет-площадок в сезоне-2020/21.

В нём россияне упомянуты сразу в нескольких аспектах. Так, видео с прокатом Александры Трусовой на Skate Canada-2019, где она установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, собрало 2,8 млн просмотров только на YouTube-канале ISU. Если же взять все платформы, её показательный номер с того турнира собрал 35 млн просмотров. Это с большим отрывом лучший результат.

Также Королева квадов вместе с Алёной Косторной вошли в топ-4 наиболее востребованных фигуристов планеты. Компанию им составили Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен. При этом Россия неожиданно не попала в двойку главных рынков этого вида спорта для ISU (США — 18% и Япония — 11%) и лидеров по просмотрам на YouTube-канале организации (Япония — 1,6 млн, Украина — 1 млн).

Так или иначе, отечественные болельщики тоже оказывают серьёзное влияние на фигурное катание. Например, в организации подчеркнули, что благодаря росту в стране интереса к юниорским соревнованиям, удалось подписать выгодное соглашение с ТВ-партнёром из России. В ISU с сожалением отметили, что «развитие новых деловых возможностей с российскими вещательными компаниями» было приостановлено из-за спецоперации на Украине.

«Если у людей включится мозг, снятие санкций возможно»

В России уверены, что введение санкций нанесло по ISU серьёзный финансовый удар. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подчеркнула, что в связи с отстранением отечественных фигуристов уровень международных соревнований серьёзно упал. Плюс, ISU лишился возможности продавать медиа-права в страну. Поддержала её чемпионка мира Мария Бутырская, которая назвала финансовые потери организации закономерным исходом.

«Всё произошедшее можно было легко предвидеть, ведь россияне являются лидерами почти во всех дисциплинах. О девушках я вообще не говорю. Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева — люди хотят за них болеть и платят немалые деньги за билеты. Нельзя забывать и о трансляциях, которые наша страна больше не покупает. Думаю, другие тоже могут потерять желание их приобретать, поскольку следить за турнирами без сильнейших фигуристов никому не интересно. По факту весь вид потерял свою привлекательность. ISU пытался насолить нам, но сделал хуже только себе», — посетовала Бутырская.

Также по теме На перепутье: почему новый сезон станет испытанием для российских фигуристок Грядущий сезон, скорее всего, будет серьёзным испытанием для ведущих российских фигуристок. Анна Щербакова и Алёна Косторная вынуждены...

Развила эту мысль олимпийская чемпионка Татьяна Навка. По её словам, ISU вынужден расплачиваться за собственные непродуманные действия.

«Я не специалист в области финансов, но то, что интерес к фигурному катанию в мире после запрета участвовать в соревнованиях россиянам в любом случае упадёт, было очевидно. Я говорила об этом, ещё когда ISU выносил свой вердикт. Теперь они вынуждены отвечать за ошибки. Факт остаётся фактом. Они подтвердили, что несут убытки из-за собственных действий. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мы с вами живём в очень интересное время», — подчеркнула она.

В свою очередь, олимпийский чемпион Максим Траньков задался иным вопросом: если первенство планеты вызывало хоть какой-то интерес в отсутствие россиян, то кто будет смотреть чемпионат Европы, на который не приедут его главные фавориты?

«Когда ISU накладывал на Россию санкции, сразу были понятны две вещи. Во-первых, фигурное катание очень популярно у нас в стране. Во-вторых, отечественные фигуристы имеют огромную базу фанатов по всей планете. Было наивно ожидать, что их отстранение пройдёт бесследно. Про турниры я вообще не говорю. Я, например, не понимаю, кто будет следить за чемпионатом Европы. Наши ребята регулярно привозили оттуда по три-четыре золотые медали. Теперь практически во всех видах уровень сильно упадёт, и не очень понятно, смогут ли такое соревнование вообще продать», — посетовал Траньков.

При этом практически все эксперты уверены, что сложившаяся ситуация заставит ISU задуматься о снятии с россиян ограничений. В противном случае организация продолжит нести убытки.

«Все федерации вправе сами принимать такие решения, несмотря на рекомендации МОК. И мы видим исключения из правил, например, в лице дзюдоистов. ISU тоже вправе проявить независимость», — подчеркнула Роднина.

Навка также выразила уверенность, что организации никто не мешает пойти на такой шаг и в качестве другого положительного примера привела ФИДЕ.

«Шахматистов не отстранили, и они продолжают играть, пусть и в нейтральном статусе. Тут всё зависит от конкретной организации. Если у людей включится мозг, снятие санкций возможно. Самое печальное — осознавать, что спорт раньше никогда не был так тесно смешан с политикой. Происходит беспредел», — заявила олимпийская чемпионка.

Бутырская тоже считает, что резкое снижение уровня доходов заставит ISU сделать серьёзные выводы.

«Фигуристы работают и пашут на протяжении всей карьеры, чтобы ими восхищались, а не убирали по надуманным поводам. ISU нужно было разочек получить по голове граблями, чтобы осознать: без россиян фигурному катанию не обойтись. И если он хочет зарабатывать какие-то деньги, их нужно немедленно возвращать», — подытожила чемпионка мира.

А вот Траньков, напротив, не верит, что эта история вынудит организацию изменить свою политику по отношению к России. По мнению специалиста, отечественные спортсмены едва ли вернутся на международные соревнования в ближайшее время вопреки отдельным оптимистичным прогнозам.