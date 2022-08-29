Бутырская — о падении доходов ISU: федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев после отстранения российских фигуристов.

«Всё произошедшее можно было легко предвидеть, ведь россияне являются лидерами почти во всех дисциплинах. О девушках я вообще не говорю. Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева — люди хотят за них болеть и платят немалые деньги за билеты. Нельзя забывать и о трансляциях, которые наша страна больше не покупает. Думаю, другие тоже могут потерять желание их приобретать, поскольку следить за турнирами без сильнейших фигуристов никому не интересно. По факту весь вид потерял свою привлекательность. Федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе», — заявила Бутырская RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением, способна ли ситуация с убытками повлиять на Международный союз конькобежцев в вопросе снятия санкций с российских фигуристов.