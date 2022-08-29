военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бутырская — о падении доходов ISU: федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев после отстранения российских фигуристов.
Бутырская — о падении доходов ISU: федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе
  • РИА Новости

«Всё произошедшее можно было легко предвидеть, ведь россияне являются лидерами почти во всех дисциплинах. О девушках я вообще не говорю. Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева — люди хотят за них болеть и платят немалые деньги за билеты. Нельзя забывать и о трансляциях, которые наша страна больше не покупает. Думаю, другие тоже могут потерять желание их приобретать, поскольку следить за турнирами без сильнейших фигуристов никому не интересно. По факту весь вид потерял свою привлекательность. Федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе», — заявила Бутырская RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением, способна ли ситуация с убытками повлиять на Международный союз конькобежцев в вопросе снятия санкций с российских фигуристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить