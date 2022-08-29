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Траньков: думаю, для ISU ситуация с убытками станет первым печальным звоночком

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением, способна ли ситуация с убытками повлиять на Международный союз конькобежцев (ISU) в вопросе снятия санкций с российских фигуристов.
Траньков: думаю, для ISU ситуация с убытками станет первым печальным звоночком
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«Думаю, для ISU эта ситуация станет первым печальным звоночком. Но мне сложно предсказать, способно ли это повлиять на федерацию и привести к снятию санкций с россиян. Моего погружения в тему не хватает, чтобы дать ответ на этот вопрос. К сожалению, боюсь, быстро ограничения отменены не будут. Не отношу себя к числу оптимистов, которые верят, что через сезон нас вернут», — заявил Траньков RT.

Ранее Траньков прокомментировал информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских фигуристов.

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