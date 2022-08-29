Траньков: было наивно ожидать, что отстранение российских фигуристов пройдёт бесследно

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских фигуристов.

«Я не очень сведущ в вопросах финансирования и ценообразования, но, когда ISU накладывал на Россию санкции, сразу были понятны две вещи. Во-первых, фигурное катание очень популярно у нас в стране. Во-вторых, отечественные фигуристы имеют огромную базу фанатов по всей планете. Было наивно ожидать, что их отстранение пройдёт бесследно. Про турниры я вообще не говорю. Я, например, не понимаю, кто будет смотреть чемпионат Европы. Наши ребята регулярно привозили оттуда по три-четыре золотые медали. Теперь практически во всех видах уровень сильно упадёт, и не очень понятно, смогут ли такое соревнование вообще продать», — заявил Траньков RT.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) в состоянии снять ограничения с российских фигуристов.