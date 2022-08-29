Лайшев об убытках ISU из-за отстранения россиян: все скоро прогнутся под Россию

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о падении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения российских фигуристов.

«Все скоро прогнутся под Россию. Это касается всех сфер. Это и логично, и разумно, и справедливо. Вопрос лишь во времени. И мы все верим в Россию» — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

28 августа ISU зарезервировал более $2,5 млн из-за отстранения фигуристов из России.

7 июня союз продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова назвала главную фаворитку в женском одиночном катании в сезоне-2022/23.