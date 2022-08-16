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Леонова считает Туктамышеву главной фавориткой сезона-2022/23

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Серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова назвала главную фаворитку в женском одиночном катании в сезоне-2022/23.
Леонова считает Туктамышеву главной фавориткой сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что Лиза станет. Мы не знаем, что будет с нашими девчонками, некоторые в шоу катаются, неизвестно, будут ли они выступать в соревнованиях. Думаю, Лиза серьёзно настроена и будет в первых номерах», — цитирует Леонову «Чемпионат».

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. 1 июля стало известно, что спортсменка не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Туктамышева анонсировала тренировочный прокат своей новой произвольной программы.

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