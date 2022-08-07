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Туктамышева анонсировала тренировочный прокат своей новой произвольной программы

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от дебютного проката новой произвольной программы.
Туктамышева анонсировала тренировочный прокат своей новой произвольной программы
  • РИА Новости

«Сегодня будет первый прокат произвольной программы. Господи, дай мне сил», — написала Туктамышева в соцсетях.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. 1 июля стало известно, что спортсменка не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Татьяна Мишина, тренер Туктамышевой, заявила о желании спортсменки исполнить два четверных прыжка в произвольной программе.

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