Туктамышева анонсировала тренировочный прокат своей новой произвольной программы

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от дебютного проката новой произвольной программы.

«Сегодня будет первый прокат произвольной программы. Господи, дай мне сил», — написала Туктамышева в соцсетях.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. 1 июля стало известно, что спортсменка не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Татьяна Мишина, тренер Туктамышевой, заявила о желании спортсменки исполнить два четверных прыжка в произвольной программе.