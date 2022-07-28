Туктамышева планирует исполнить два четверных прыжка в произвольной программе

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Татьяна Мишина, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, заявила о желании спортсменки исполнить два четверных прыжка в произвольной программе.
Туктамышева планирует исполнить два четверных прыжка в произвольной программе
  • AP

«От настроя многое зависит, но он у Лизы очень серьёзный. Она учит и тулуп, и сальхов, и лутц. Если она выучит четверной, то, конечно, будет желание делать два прыжка. И Лиза очень хочет добиться именно такого результата», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

1 июля стало известно, что Туктамышева не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее тренер Линда ван Тройен сообщила, где проведут летний сбор Туктамышева и Михаил Коляда.

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