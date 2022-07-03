Туктамышева и Коляда проведут летний сбор в Куршевеле

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Тренер Линда ван Тройен сообщила, где проведут летний сбор российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.
Туктамышева и Коляда проведут летний сбор в Куршевеле
  • РИА Новости

Учебно-тренировочный сбор пройдёт во французском Куршевеле под руководством Алексея Мишина с 4 по 20 августа, написала ван Тройен в социальных сетях.

Уточняется, что на сборе будет присутствовать хореограф Синдра Крииса.

Напомним, что 25-летняя Туктамышева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

27-летний Коляда завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

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