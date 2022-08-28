Триумф Егорян, фальстарт Рылова, доминирование Стояновского и Лешукова: как в России проходит Спартакиада сильнейших

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года Яна Егорян впервые в этом году победила триумфатора Игр в Токио Софию Лоханову (Позднякову) в первенстве саблисток. Пляжные волейболисты Олег Стояновский и Илья Лешуков в девятый раз в сезоне взяли верх в решающем матче над Вячеславом Красильниковым и Константином Семёновым. Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту, попутно установив личный рекорд сезона. Двукратного чемпиона токийской Олимпиады Евгения Рылова дисквалифицировали за фальстарт в полуфинале заплыва на 100 м на спине, однако на дистанции вдвое длиннее он уверенно взял золото. Чем ещё запомнились первые три недели Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших атлетов страны — в материале RT.

Егорян одолела Лоханову

В фехтовании самым интересным на Спартакиаде стало противостояние в финале саблисток двух олимпийских чемпионок Софии Лохановой (Поздняковой) и Яны Егорян. Уроженка Тбилиси завоевала два золота Игр в Рио-де-Жанейро, а в октябре 2020-го объявила о приостановке карьеры. В мае 2021 года она родила сына и уже через несколько месяцев вернулась в большой спорт, где составляет достойную конкуренцию более молодым спортсменкам.

Лоханова и Егорян с разным настроением подходили к всероссийскому турниру. София пропустила первую половину сезона, однако затем выиграла пять турниров из шести, в которых выступала. Яна же в решающих поединках ни разу не побеждала. Причём в трёх последних финалах она уступила как раз двукратной чемпионке токийских Игр. Так что в Москве она была полна решимости сломать неприятную традицию и сразу пошла вперёд, поведя в счёте.

В одном из эпизодов Лоханова, отступая, подвернула ногу и упала на дорожку, однако после оказания медицинской помощи продолжила борьбу. Неожиданный перерыв не сбил настроя Егорян, которая в итоге победила — 15:11. Несмотря на результат, София, которая также завоевала золото в командных соревнованиях, осталась довольна тем, как прошла Спартакиада.

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«Очень соскучились по такому масштабному турниру. Месяц назад мы были в Минске на всесоюзном чемпионате и тоже были приятно удивлены подготовкой... Благодарим Ирину Винер-Усманову, которая предоставила свой комплекс. Очень приятно здесь фехтовать и завоёвывать медали», — призналась Лоханова в эфире «Матч ТВ».

Минаков больше суток добирался на Спартакиаду

Представительным получился турнир по плаванию, на который прилетели даже те спортсмены, которые тренируются в США. Правда, дорога теперь занимает намного больше времени, чем раньше. Так, трёхкратный призёр ЧМ-2019 Андрей Минаков признался, что потратил на поездку 26 часов — добирался через Турцию и Финляндию. Однако, по словам атлета, не участвовать в соревнованиях он не мог.

«Первое: дом для меня — это Россия, а не США. США — это сейчас место учёбы. Второе: проблем с выездом у меня не было, проблемы могли возникнуть со въездом. Я не хотел рисковать, но благо мы получили все документы, все разрешения на въезд. Так что проблем не будет. Сейчас у меня полторы недели отпуска, я решил его в этом году провести дома. Поеду в Москву, развеюсь, увижу всех своих друзей, а потом с чистой совестью поеду работать в США», — сказал Минаков «Чемпионату».

Высоких результатов в личных соревнованиях ему показать не удалось. Скорее всего, повлияло то, что спортсмен в преддверии Спартакиады переболел коронавирусом. Однако одну золотую медаль он всё-таки завоевал, выиграв эстафету 4х100 метров вольным стилем в составе команды Санкт-Петербурга.

Порадовал Минаков и своим ноу-хау: на трибунах он болел за Илью Бородина, вырезав огромный портрет партнёра по сборной. Как рассказал спортсмен, так часто делают в США, однако в России он подобных баннеров не видел и решил стать первым.

Дисквалификация и победа Рылова

Неоднозначно сложились соревнования для двукратного чемпиона Игр-2020 Евгения Рылова. В полуфинальном заплыве на 100 м на спине его дисквалифицировали из-за фальстарта. Однако на двухсотметровке такой оплошности он не совершил и спокойно выиграл решающий заплыв с преимуществом почти в три секунды.

«С непривычки очень долго держали старт. На спине он длится от двух секунд и больше — это катастрофически долго. Я выводы сделал: сегодня подтягивался сознательно позже», — рассказал спортсмен после победы.

В целом практически все награды забрали лидеры национальной команды. Вновь не было равных Клименту Колесникову. Пловец признавался, что на внутрироссийских турнирах ему не хватает высокой конкуренции. Президент национальной федерации Владимир Сальников предложил вариант, как его мотивировать.

«Если Колесников не видел для себя мотивации, то знаете... Есть у нас такой формат шуточных стартов, когда впереди пускают зайчика и все лошади уже знают, куда и зачем бежать. Может, тогда нам и для Климента надо придумать какую-то золотую рыбку рядом или дельфина, чтобы он вживую видел, где он, мировой рекорд», — сказал специалист.

Ласицкене показала свой лучший результат в сезоне

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене спокойно выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Спартакиаде. Никто, кроме неё, не смог взять 1,94 метра. Уже в ранге победительницы спортсменка заказала 2,01 метра и справилась с планкой, таким образом показав свой лучший результат в сезоне.

Самый высокий прыжок в этом году сделала в июне на турнире в Брно украинка Ярослава Магучих — 2,03 метра. Ласицкене в Челябинске также попробовала преодолеть планку на этой высоте, но неудачно. Причём она сама не смогла объяснить, что пошло не так.

«Не знаю ответа на этот вопрос. И, наверное, не должна искать, потому что сегодня вот так. Я выкладывалась, я старалась. Мне кажется, что первая попытка была хорошая. Я не вижу смысла в этом. Главное, что я выложилась, как мне показалось», — объяснила она журналистам.

Также Ласицкене выразила сожаление, что для неё завершается летний сезон, поскольку атлетка ещё полна энергии и может прыгать дальше.

«Непривычно так рано заканчивать. Я не уставшая. Если бы мне сказали: «Полетели завтра», я бы полетела. Но факт остаётся фактом, надо это принимать. Геннадий Гарикович (Габрилян, тренер Ласицкене. — RT) знает, что меня ждёт впереди в плане подготовки. От меня сейчас требуется отдохнуть, забыть — кто я, где я и почему, и наполняться силами», — добавила спортсменка.

Две драмы в Челябинске

Спортивный казус произошёл на беговой дорожке на дистанции 3000 метров с препятствиями у женщин. Ольга Вовк шла в лидерах на финишной прямой, но за несколько метров до конца дистанции немного сбавила темп и начала преждевременно праздновать золотую медаль. В этот момент бежавшая следом Екатерина Ивонина сделала резкое ускорение и опередила соперницу.

Ещё одна драма произошла в секторе для прыжков с шестом. Уверенную победу одержала Анжелика Сидорова. Но речь в этот раз не о ней, а о чемпионке Европы среди юниоров Аксане Гатауллиной. Спортсменка осталась на обидном четвёртом месте, хотя рассчитывала на большее. Проблема в том, что её шесты приехали в Челябинск уже после соревнований.

«Постоянно звонили в транспортную, объясняли ситуацию. Нам говорили, что примерно в эти даты груз придёт, и советовали надеяться на чудо. Мы ждали до последнего. Прямо перед стартом папа поехал на склад — вдруг чудо случилось и грузовик только-только пришёл. Но нет... Пришли на следующее утро», — призналась спортсменка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Стояновский снова обыграл Красильникова

Отечественные болельщики прекрасно помнят потрясающее выступление Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова на Олимпиаде в Токио. Спортсмены добрались до финала соревнований по пляжному волейболу и завоевали серебряные награды турнира — первые для России в истории этого вида спорта. Но в начале 2022 года пара распалась. Вячеслав теперь тренируется с бывшим партнёром Константином Семёновым, с которым он ездил на Игры в Рио, а Олег — с Ильёй Лешуковым.

Причём, как рассказывал Красильников, расстались партнёры не на самой приятной ноте.

«Хочу оставить причины разрыва с Олегом в тайне, это наше личное дело, до завершения карьеры выносить ничего не буду», — заявил волейболист.

Таким образом, любая встреча двух новых дуэтов вызывает особый интерес. Однако пока всё говорит о доминировании Стояновского и Лешукова. Они выиграли все восемь очных финалов на этапах чемпионата России, а в решающем матче Спартакиады также уверенно победили со счётом 21:16, 21:14.

Тетюхин возмутился качеством трансляций

Самыми неоднозначными на всероссийских соревнованиях выглядят командные турниры, в частности волейбольный. Коллективам пришлось проводить большое число матчей за короткий срок. При этом нельзя было задействовать легионеров, хотя сборные созданы на основе клубов Суперлиги. И это существенно ограничивало тренеров, усложняя ротацию состава.

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Возник скандал и в связи с трансляциями матчей. Так, встречу команд Белгородской и Новосибирской областей показывали с одной камеры, что вызвало негодование легендарного Сергея Тетюхина. Ведь на площадке, по сути, бились «Белогорье» и «Локомотив».

«Это кажется неуважением к болельщикам, игрокам, командам, да и ко всему виду спорта. У нас даже на соревнованиях детско-юношеских спортивных школ в наличии не менее двух камер. Одна камера на матче — это ни в какие ворота не лезет. Провести это для галочки? Так не должно быть. Масштаб Спартакиады изначально был грандиозный, но почему-то всё спустили на нет», — возмущался Тетюхин.

Министр спорта РФ Олег Матыцин к критике отнёсся философски, пообещав проанализировать итоги Спартакиады и исправить в будущем те ошибки, которые были сделаны.

«Никто не совершенен. Как говорит мудрый китайский философ Конфуций, длинная дорога начинается с первого шага. И первый шаг стопроцентно, на наш взгляд, успешен. Как первая проба пера — всё было здорово. А совершенствовать, конечно, соревнования мы будем. И по программе, и по системе отбора, и по привлечению средств массовой информации», — заявил Матыцин.

В мужском турнире по волейболу в итоге победила команда Татарстана под руководством Алексея Вербова, которая в финале оказалась сильнее сборной Санкт-Петербурга (3:0). В женском турнире первенствовала команда Москвы.