Сидорова выиграла турнир по прыжкам с шестом на Спартакиаде
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31-летняя москвичка победила с результатом 4,70 м. Серебряную награду выиграла Полина Кнороз (4,65 м). Бронзовая медаль досталась Елизавете Бондаренко (4,45 м).
Сидорова является серебряным призёром Игр-2020 года в Токио, чемпионкой мира и Европы.
Спартакиада, которая стартовала 10 августа, завершится 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.
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