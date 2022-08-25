Сидорова выиграла турнир по прыжкам с шестом на Спартакиаде

Серебряный призёр Олимпиады завоевала золотую медаль соревнований по прыжкам с шестом на Всероссийской cпартакиаде по летним видам спорта в Челябинске.

31-летняя москвичка победила с результатом 4,70 м. Серебряную награду выиграла Полина Кнороз (4,65 м). Бронзовая медаль досталась Елизавете Бондаренко (4,45 м).

Сидорова является серебряным призёром Игр-2020 года в Токио, чемпионкой мира и Европы.

Спартакиада, которая стартовала 10 августа, завершится 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.

Ранее Юрий Борзаковский рассказал, почему покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.