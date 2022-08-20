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Борзаковский рассказал, почему покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

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Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский объяснил, почему покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

«Дело в том, что на протяжении всех шести лет, что я был главным тренером, мы находились в отстранении. Соответственно, моя должность была в некотором роде номинальной. Да, я контролировал тренировочный процесс всех лидеров, как и работу старших специалистов по каждой дисциплине. Но команду как таковую не отбирал. Мы ждали, что вот-вот нашу федерацию восстановят в правах, но так и не дождались. Поэтому лично для себя я принял решение, что Олимпиада в Токио станет моим заключительным мероприятием в должности главного тренера. И 30 сентября 2021 года, когда у меня закончился договор, просто его не продлил», — заявил Борзаковский RT.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на «Мемориале Куца».

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