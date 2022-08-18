Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на мемориале Куца
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Сидорова показала результат в 4,70 метра. Второе место заняла Екатерина Брянчина с результатом 4,35 метра. Замкнула тройку Ольга Малова, которая показала 3,65 метра.
Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах.
Ранее президент ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что для российских спортсменов будет создан Гран-при из десяти этапов.