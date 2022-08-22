военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Брянский: Спартакиада была полезна для просмотра волейболистов в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский поделился впечатлениями от участия во Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

«За время Спартакиады практически все команды прибавили, было очень интересно смотреть. Конечно, это и своего рода просмотр был. Во многих командах есть немало интересных доигровщиков, молодых связующих, — цитирует главного тренера московского «Динамо» «Матч ТВ».

Мужская команда Москвы победила сборную Белгородской области со счётом 3:0 в матче за бронзовые медали волейбольного турнира Спартакиады.

Ранее российская волейболистка лиссабонского «Спортинга» Евгения Бочкарёва заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить