Брянский: Спартакиада была полезна для просмотра волейболистов в сборную России
«За время Спартакиады практически все команды прибавили, было очень интересно смотреть. Конечно, это и своего рода просмотр был. Во многих командах есть немало интересных доигровщиков, молодых связующих, — цитирует главного тренера московского «Динамо» «Матч ТВ».
Мужская команда Москвы победила сборную Белгородской области со счётом 3:0 в матче за бронзовые медали волейбольного турнира Спартакиады.
Ранее российская волейболистка лиссабонского «Спортинга» Евгения Бочкарёва заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин.