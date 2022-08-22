Брянский: Спартакиада была полезна для просмотра волейболистов в сборную России

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский поделился впечатлениями от участия во Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

«За время Спартакиады практически все команды прибавили, было очень интересно смотреть. Конечно, это и своего рода просмотр был. Во многих командах есть немало интересных доигровщиков, молодых связующих, — цитирует главного тренера московского «Динамо» «Матч ТВ».

Мужская команда Москвы победила сборную Белгородской области со счётом 3:0 в матче за бронзовые медали волейбольного турнира Спартакиады.

Ранее российская волейболистка лиссабонского «Спортинга» Евгения Бочкарёва заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин.







