Волейболистка «Спортинга» Бочкарёва хочет вернуться в Россию из-за финансовых причин

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Российская волейболистка лиссабонского «Спортинга» Евгения Бочкарёва заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин.
Волейболистка «Спортинга» Бочкарёва хочет вернуться в Россию из-за финансовых причин
  • Gettyimages.ru

«Я готова вернуться в Россию, если поступит предложение. Почему готова вернуться домой? Наверное, больше по финансовым причинам, тоске по Суперлиге и российскому уровню волейбола», — цитирует Бочкарёву Sport24.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу отмены чемпионата мира в России.

Ранее российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский клуб «Альба Блаж», высказалась об иностранных стереотипах о России.

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