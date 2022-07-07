Волейболистка «Спортинга» Бочкарёва хочет вернуться в Россию из-за финансовых причин

Российская волейболистка лиссабонского «Спортинга» Евгения Бочкарёва заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин.

«Я готова вернуться в Россию, если поступит предложение. Почему готова вернуться домой? Наверное, больше по финансовым причинам, тоске по Суперлиге и российскому уровню волейбола», — цитирует Бочкарёву Sport24.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу отмены чемпионата мира в России.

Ранее российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский клуб «Альба Блаж», высказалась об иностранных стереотипах о России.