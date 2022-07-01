Волейболистка Руссу рассказала об иностранных стереотипах о России

Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский клуб «Альба Блаж», высказалась об иностранных стереотипах о России.

«Без стереотипных вопросов о России в команде не обошлось, но всё было больше в шуточной форме. Очень много я сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку», — цитирует Руссу Sport24.

23-летняя спортсменка в составе молодёжной сборной России становилась чемпионкой Европы в 2016-м и серебряной призёркой чемпионата мира в 2017 году. С 2021 года Руссу выступает за румынский «Альба Блаж».

Ранее олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал о своих чувствах после публикации информации о применении допинга в сборной России по фигурному катанию на зимних Играх 2022 года.