Волейболистка Руссу рассказала об иностранных стереотипах о России

Короткая ссылка
Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский клуб «Альба Блаж», высказалась об иностранных стереотипах о России.
Волейболистка Руссу рассказала об иностранных стереотипах о России
  • vk.com
  • © vikarussu

«Без стереотипных вопросов о России в команде не обошлось, но всё было больше в шуточной форме. Очень много я сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку», — цитирует Руссу Sport24.

23-летняя спортсменка в составе молодёжной сборной России становилась чемпионкой Европы в 2016-м и серебряной призёркой чемпионата мира в 2017 году. С 2021 года Руссу выступает за румынский «Альба Блаж».

Ранее олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал о своих чувствах после публикации информации о применении допинга в сборной России по фигурному катанию на зимних Играх 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить