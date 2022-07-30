Режим ожидания Ефимовой: что происходит с карьерой самой популярной российской пловчихи

Юлия Ефимова не выступает на соревнованиях с ноября прошлого года. Шестикратная чемпионка мира в брассовых дисциплинах тяжело переживает отстранение российских атлетов от международных турниров и находится на грани завершения карьеры. Единственное, что удерживает её от немедленного ухода, — желание сделать это красиво. Помешать ей могут не только американские пловчихи, но и соотечественница Евгения Чикунова.

В то время как большинство российских пловцов активно готовятся к Спартакиаде, Юлия Ефимова продолжает оставаться в США и не планирует выступать до конца летнего сезона. Более того, шестикратная чемпионка мира пока так и не определилась, продолжит ли вообще карьеру в условиях санкций, наложенных на отечественный спорт.

В соцсетях брассистка регулярно публикует эффектные фотографии с отдыха — то она позирует в бикини на пляже, то на камне у знаменитых водопадов Берни, то в потрясающем платье в Голливуде. Кажется, будто все эти приятные развлечения и активности постепенно вытесняют спорт из жизни легенды российского плавания.

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Ефимова не выходила на старт с ноября прошлого года, когда завоевала золото и два серебра чемпионата России на короткой воде в Санкт-Петербурге. От участия в зимнем чемпионате мира она отказалась. По словам главного тренера сборной Сергея Чепика, Юлия не захотела ехать на соревнования без отца и наставника Андрея Ефимова. При этом титулованная спортсменка готовилась к мировому первенству в Будапеште, но он прошёл без россиян. В интервью «Матч ТВ» Ефимова призналась, что теперь переживает эмоциональные качели и не знает, что делать дальше.

«Уже сто раз меняла решение, думала: ну всё, бросаю. А потом: сейчас брошу, и всё закончится. Вот такие перепады настроения. Меня останавливало от завершения карьеры то, что я хочу её закончить на высокой ноте. Так мне будет психологически легче — красиво попрощаться и уйти. Но сейчас уже и такого желания нет. Пока ждём решения по нашему допуску, а там посмотрим. Если дадут выступать на международных стартах — я готова. Соревноваться просто на чемпионате России — мне это уже не очень подходит», — заявила 30-летняя пловчиха.

При этом Юлия не забрасывает тренировок, хотя и снизила нагрузки. Она выходит на дорожку пять-шесть раз в неделю и проплывает по 3,5—4 км. Помимо этого, девушка попробовала себя в танцах, чтобы поддерживать форму, и осталась в восторге.

«Необычное ощущение. Приходишь и не умираешь, остаются силы на другие активности. Я от себя такого не ожидала! Давно хотела попробовать, и только к 30 годам получилось сходить на танцы. Ещё будет сальса!» — сообщила россиянка.

В отсутствие Ефимовой главной звездой российского брасса стала юная Евгения Чикунова, которая на недавних Играх дружбы в Казани показала на дистанции 200 м время лучше, чем американка Лилли Кинг в Будапеште. И, по словам тренера Витты Новожиловой, планирует побить не только рекорд России, который с 2013 года принадлежит Ефимовой, но и высшее мировое достижение. При этом она не опасается конкуренции именитой соотечественницы и с удовольствием бы сразилась с ней на дорожке.

«Это было бы шикарно для нас двоих. Если бы она подошла в отличной форме, была бы тут — я всегда рада конкуренции. Было бы шикарно», — заявила Чикунова в столице Татарстана.

17-летняя брассистка уже обыгрывала Ефимову, в том числе на Олимпиаде в Токио, после чего её поспешили провозгласить новой королевой брасса. Но хочется верить, что многократная медалистка Игр ещё не сказала последнего слова в спорте.

«Выиграла бы в Лондоне, сразу успокоилась»

Карьера Ефимовой — сплошная история преодолений. Она родилась в Грозном, а с началом военного конфликта в Чечне её семья перебралась в Волгодонск. Отец будущей звезды работал тренером по плаванию и часто брал дочь с собой в бассейн. Он и разглядел в ней серьёзные задатки. После того как Юлия в 12 лет выполнила норматив мастера спорта, решил присмотреть ей другого наставника. Выбор пал на Ирину Вятчанину, и Ефимова перебралась в Таганрог. Именно под её руководством девушка добилась первых громких успехов в плавании.

«Я ведь тогда была совершенно не готова её принять. У меня в группе были мальчишки намного старше и совсем другого уровня. Но я взяла эту девочку, понимая, что ей нужно дать тепло. И давала — она ночевала у меня, мы ели из одной тарелки, спали в одной постели, потому что постелить больше было негде», — вспоминала в интервью тренер.

В 2007 году 15-летняя Ефимова завоевала три золота чемпионата Европы на короткой воде, а через несколько месяцев — золото и два серебра первенства континента в 50-метровом бассейне и отобралась в сборную страны на Олимпиаду в Пекине. Но незадолго до старта заболела ангиной, которая дала осложнение на почки.

«Никакие лекарства нам принимать было уже нельзя, вытащить Юльку удалось какой-то то ли китайской, то ли мексиканской солью, которую раздобыл для нас тогдашний врач команды», — делилась Вятчанина.

В результате в Пекине Ефимова остановилась в шаге от пьедестала на стометровке брассом, а на дистанции вдвое длиннее стала пятой.

А уже в 2009 году спортсменка принесла России первую в истории золотую медаль чемпионатов мира, выиграв заплыв на 50 м.

Затем Ефимова решила перебраться в США и с 2011 года стала тренироваться у известного специалиста Дэвида Сало. Олимпиада в Лондоне сложилась для россиянки не слишком удачно — в первую очередь из-за разыгравшейся внезапно аллергии.

«Заселились в Олимпийскую деревню, до первых заплывов два дня, а у меня — огромные уши, всё тело горит, в воде становится только хуже. Вылезала из бассейна вся красная, отёкшая. За день до соревнований обратилась в медицинскую службу МОК. Сделали укол с антигистаминным препаратом. Он оказался ужасно сонливым. В итоге последнюю тренировку перед соревнованиями я просто проспала. Лекарство при этом совсем не помогло. Дошло фактически до отёка Квинке. Сделали другой укол. И только после него стало легче», — вспоминала спортсменка.

В итоге на стометровке она не пробилась даже в финал, а на 200 — стала третьей. На тот момент для спортсменки это было сильным ударом, но спустя несколько лет она даже порадовалась тому, как всё сложилось.

«Если бы выиграла в Лондоне золото, сразу бы успокоилась, вышла замуж, нарожала детей и упустила бы много прекрасных спортивных моментов», — смеялась Ефимова.

РИА Новости

© Александр Вильф

Скандалы и возвращения

Она частично реабилитировалась в 2013 году, завоевав два золота на чемпионате мира и установив попутно два мировых рекорда на «полтиннике». А потом грянул допинговый скандал. Во внесоревновательной пробе россиянки был обнаружен стероидный гормон дегидроэпиандростерон. По объяснению пловчихи, причиной стала загрязнённая биодобавка. Ефимову отстранили от спорта на 16 месяцев и лишили пяти медалей европейского первенства на короткой воде.

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Длительный простой не сильно сказался на результате спортсменки: не прошло и полугода после выхода из дисквалификации, как Ефимова завоевала четвёртое в карьере золото ЧМ. Тот турнир проходил в Казани, и Юлия стала единственной спортсменкой в составе отечественной сборной, кто смог победить в родных стенах.

Но уже несколько месяцев спустя у Ефимовой вновь обнаружили запрещённое вещество — мельдоний, который внесли в список запрещённых лишь с января 2016 года. Многократной чемпионке мира пришлось отбыть четырёхмесячную дисквалификацию, но на этом сложности в её подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не закончились.

Сначала от неё отказался тренер. Как говорит сама Ефимова, на него надавило руководство американской федерации. Кроме того, в то время уже вовсю бушевал скандал, связанный с якобы государственной системой применения допинга в России. Всего за несколько недель до старта Игр Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допускать на них российских спортсменов, у кого когда-либо имелись нарушения правил WADA. Среди них была и Ефимова.

Однако спортсменка не смирилась с этим и обратилась в CAS, который в итоге встал на её сторону. Россиянка вышла на старт и, несмотря ни на что, завоевала серебряную медаль. Позже она признает, что это было сродни чуду.

«Не могу передать словами чувства, которые предшествовали этой Олимпиаде. Две недели, пока мы ожидали решения о допуске, были ужасными. Нет ничего хуже, чем неопределённость и ожидание. Как бы я ни старалась, мои эмоции сильно повлияли на результат», — говорила Ефимова.

Но и эта ситуация не смогла выбить спортсменку из колеи. Она продолжила победное шествие на чемпионатах мира, добавив в свою копилку ещё по одному золоту в 2017 и 2019 годах. На сегодняшний день Ефимова — рекордсменка по количеству медалей с мировых первенств среди всех отечественных спортсменов, соревнующихся в плавании в бассейне — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Даже у легендарного Александра Попова меньше. Единственная награда, которой до сих пор нет в коллекции Ефимовой, — золото Олимпийских игр. И, возможно, это единственная ниточка, которая ещё удерживает её от завершения карьеры.