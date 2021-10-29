Ефимова не может вернуться в США из-за запрета въезда её собаки

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Олимпийская медалистка Юлия Ефимова рассказала о трудностях въезда в США, где она живёт и тренируется.
Ефимова не может вернуться в США из-за запрета въезда её собаки
  • РИА Новости

«Ужесточили правила въезда. Теперь можно въезжать только по вакцинации (и не по нашим вакцинам). Всё равно пока не могу вернуться в США — у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки, побывавшие в определённых странах, в том числе в России, не могут обратно заехать. Я уже с августа всё пытаюсь это сделать, с документами найти выход. Пока она в Москве, хотела взять в Казань, но с расписанием и гостиницами всё это тяжело», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

Напомним, что в октябре пловчиха выступила на этапах в Катаре и Казани.

Ранее пловчиха Ефимова рассказала о планах на будущее.

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