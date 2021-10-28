Пловчиха Ефимова рассказала о планах на будущее
- AP
«Может, ещё пару стартов и получится. Не планировала выступать на чемпионате мира в Абу-Даби. Хотелось закончить сезон после Кубка мира, так как короткая вода — это не моё», — цитирует спортсменку РИА Новости.
Она добавила, что хочет ещё чего-нибудь добиться перед завершением спортивной карьеры. Однако сложная коронавирусная ситуация рушит все планы на будущее.
29-летняя уроженка Грозного 28 октября завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира в Казани.
В активе Ефимовой две серебряные награды Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и бронза Игр в Лондоне (2012).
Мировое первенство пройдёт с 16 по 21 декабря.
Ранее сообщалось, что Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на этапе КМ в Дохе.