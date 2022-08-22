Мануйло выиграл Всероссийскую спартакиаду в современном пятиборье

Пятиборец Кирилл Мануйло победил на соревнованиях в Москве в рамках Всероссийской спартакиады.

Мануйло набрал 1509 очков и занял первое место. На втором — Александр Лифанов (1507), на третьем — Егор Громадский (1492).

Спартакиада стартовала 10 августа и закончится 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о размерах призовых выплат участникам Всероссийской спартакиады по летним видам спорта 2022 года.