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Мануйло выиграл Всероссийскую спартакиаду в современном пятиборье

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Пятиборец Кирилл Мануйло победил на соревнованиях в Москве в рамках Всероссийской спартакиады.
Мануйло выиграл Всероссийскую спартакиаду в современном пятиборье
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Scandurra / EyeEm

Мануйло набрал 1509 очков и занял первое место. На втором — Александр Лифанов (1507), на третьем — Егор Громадский (1492).

Спартакиада стартовала 10 августа и закончится 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о размерах призовых выплат участникам Всероссийской спартакиады по летним видам спорта 2022 года.

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