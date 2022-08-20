Матыцин: призёры Спартакиады получат премиальные в размере чемпионатов мира
- РИА Новости
«Наша задача обеспечить конкурентные соревнования для наших спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут вручаться в размере чемпионатов мира. Соответствующий документ находится на согласовании в правительстве», — цитирует Матыцина РИА Новости.
Он уточнил, что спортсмен получит порядка 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе, 150 тысяч — за третье. Также предусмотрены выплаты тренерам призёров.
Спартакиада стартовала 10 августа и закончится 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.
Ранее сообщалось, что в Тверской области состоялись соревнования по триатлону.