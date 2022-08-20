Матыцин: призёры Спартакиады получат премиальные в размере чемпионатов мира

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о размерах призовых выплат участникам Всероссийской спартакиады по летним видам спорта 2022 года.

«Наша задача обеспечить конкурентные соревнования для наших спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут вручаться в размере чемпионатов мира. Соответствующий документ находится на согласовании в правительстве», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он уточнил, что спортсмен получит порядка 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе, 150 тысяч — за третье. Также предусмотрены выплаты тренерам призёров.

Спартакиада стартовала 10 августа и закончится 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов России.

Ранее сообщалось, что в Тверской области состоялись соревнования по триатлону.