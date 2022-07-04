В Тверской области состоялись соревнования по триатлону

На территории курорта Завидово в Тверской области состоялся фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo. Мероприятие собрало более 2,5 тыс. финишёров из 124 городов России.

Программа включала заплывы на одну и две мили, женский забег на 5 км и забеги для детей.

Прошли триатлонные гонки на дистанциях 1/8 и 1/4 от полной «железной» дистанции.

Кроме того, был предусмотрен формат Supermix, который состоит из двух гонок в один день.

«Гонка в Завидове — идеальный формат, где начинающие спортсмены могут попробовать свои силы на открытой воде на короткой дистанции 1/8. Для тех, кто хочет испытать себя на дистанции посложнее, есть формат Supermix, который проводится один раз за сезон: в общей сложности спортсмен преодолевает 83,5 км», — заявил гендиректор Ironstar Андрей Кавун.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.