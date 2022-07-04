В Тверской области состоялись соревнования по триатлону
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Программа включала заплывы на одну и две мили, женский забег на 5 км и забеги для детей.
Прошли триатлонные гонки на дистанциях 1/8 и 1/4 от полной «железной» дистанции.
Кроме того, был предусмотрен формат Supermix, который состоит из двух гонок в один день.
«Гонка в Завидове — идеальный формат, где начинающие спортсмены могут попробовать свои силы на открытой воде на короткой дистанции 1/8. Для тех, кто хочет испытать себя на дистанции посложнее, есть формат Supermix, который проводится один раз за сезон: в общей сложности спортсмен преодолевает 83,5 км», — заявил гендиректор Ironstar Андрей Кавун.
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