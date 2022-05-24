Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России
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Показатель определяли исходя из средней дистанции, преодолённой всеми участниками субъекта, соотношения участников забега к населению, а также по средней скорости бега.
Второе место занимает Магадан, третье — Санкт-Петербург.
В 2022 году «ЗаБег.РФ» объединил 85 субъектов и более 150 тыс. бегунов.
«Уже не впервые Нижний Новгород становится беговой столицей России, и это абсолютно заслуженно. Мы очень благодарны за поддержку правительству Нижнего Новгорода и всем участникам, которые превратили свой родной город в настоящий центр бега и спорта», — заявила руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.
Нижний Новгород получал такой титул в 2020 году. Кроме того, дважды беговой столицей становилась Казань. В 2019-м это был Владивосток, в 2021-м — Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Gelendzhik пройдут в Геленджике 27—28 мая.