По итогам всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России — 15 тыс. участников полумарафона из этого города показали лучший результат в стране, набрав 27,18 итоговых зачётных балла.

Показатель определяли исходя из средней дистанции, преодолённой всеми участниками субъекта, соотношения участников забега к населению, а также по средней скорости бега.

Второе место занимает Магадан, третье — Санкт-Петербург.

В 2022 году «ЗаБег.РФ» объединил 85 субъектов и более 150 тыс. бегунов.

«Уже не впервые Нижний Новгород становится беговой столицей России, и это абсолютно заслуженно. Мы очень благодарны за поддержку правительству Нижнего Новгорода и всем участникам, которые превратили свой родной город в настоящий центр бега и спорта», — заявила руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.

Нижний Новгород получал такой титул в 2020 году. Кроме того, дважды беговой столицей становилась Казань. В 2019-м это был Владивосток, в 2021-м — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Gelendzhik пройдут в Геленджике 27—28 мая.