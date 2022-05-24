Соревнования по триатлону пройдут в Геленджике 27—28 мая

Фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Gelendzhik пройдут в Геленджике 27—28 мая.

Откроют фестиваль женский и детский забеги, а также заплывы в Геленджикской бухте на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Во второй день запланированы полужелезная дистанция триатлона Ironstar 113 и дистанция Sprint. Плавательный этап стартует в бухте, а велогонка состоится на федеральной трассе М4, часть которой перекроют на время проведения соревнований. Беговой этап проложен вдоль центральной набережной.

«Мы неслучайно выбрали Геленджик для проведения соревнований. Город-курорт по праву соперничает за звание одного из главных мест черноморского побережья и привлекает всё больше внимания туристов и любителей активного отдыха», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

Ранее в Анапе состоялось открытие триатлонного сезона. Впервые в городе прошли международные соревнования Ironstar Triathlon Anapa.