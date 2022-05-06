Соревнования по триатлону впервые состоятся в Анапе
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Как ожидается, участниками мероприятия станут более 2 тыс. человек.
Спортивный фестиваль продлится в течение двух дней. Он соберёт и известных отечественных атлетов, и любителей.
На 13 мая запланированы детский и женский забеги, а 14 мая будут проводиться забеги на три дистанции — Olympic, Sprint и Supersprint Relay.
«Мероприятие в Анапе — один из крупнейших стартов по триатлону в стране. Место проведения соревнований было выбрано неслучайно: мягкий климат, море и живописные пейзажи. На несколько дней город станет эпицентром здорового образа жизни и точкой притяжения тысяч человек», — заявил гендиректор Ironstar Андрей Кавун.
Соревнования проводятся при поддержке администрации города.
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