Соревнования по триатлону впервые состоятся в Анапе

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Открытие триатлонного сезона состоится 14 мая в Анапе. Впервые в городе пройдут международные соревнования Ironstar Triathlon Anapa.
Соревнования по триатлону впервые состоятся в Анапе
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Как ожидается, участниками мероприятия станут более 2 тыс. человек.

Спортивный фестиваль продлится в течение двух дней. Он соберёт и известных отечественных атлетов, и любителей.

На 13 мая запланированы детский и женский забеги, а 14 мая будут проводиться забеги на три дистанции — Olympic, Sprint и Supersprint Relay.

«Мероприятие в Анапе — один из крупнейших стартов по триатлону в стране. Место проведения соревнований было выбрано неслучайно: мягкий климат, море и живописные пейзажи. На несколько дней город станет эпицентром здорового образа жизни и точкой притяжения тысяч человек», — заявил гендиректор Ironstar Андрей Кавун.

Соревнования проводятся при поддержке администрации города.

Ранее Беговое сообщество представило календарь на следующий сезон.

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