Беговое сообщество представило календарь на следующий сезон

Беговое сообщество представило календарь на сезон 2022 года. Отмечается, что запланировано 15 забегов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных в 2022 году. В наших целях — расширять внешнюю аудиторию стартов, вовлекать в коммуникацию людей, которым бег на сегодняшний момент не близок, постепенно знакомить их с беговой культурой города и видом спорта в целом», — заявил сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, организаторы хотят, чтобы старты с каждым годом становились масштабнее, и у команды большие планы по взаимодействию с жителями и гостями города проведения забега, а также с болельщиками.

Одна из фокусных задач на 2022 год — развитие студенческого спорта. Студенческий кубок Бегового сообщества создан в 2019 году для мотивации студенческой аудитории на ведение здорового образа жизни и регулярные занятия спортом.

Третий этап Студенческого кубка запланирован на 19 февраля, четвёртый — на 16 апреля.

Кросс «Лисья гора» должен состояться 17 апреля, Московский полумарафон — 15 мая, Красочный забег — 5 июня, марафон «Белые ночи» — 18 июня, Ночной забег — 9 июля.

Кроме того, Московский марафон запланирован на 18 сентября, Крылатский трейл — на 30 октября.