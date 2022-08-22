«Для него это будет колоссальный пиар»: Деннис Родман намерен приехать в Россию, чтобы поддержать Грайнер

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман заявил о намерении приехать в Росиию, чтобы помочь осуждённой на девять лет за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер. Он подчеркнул, что собирается отправиться в Россию в ближайшие дни. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что защите Грайнер нужно дождаться рассмотрения апелляции, а также предположила, как визит легендарного баскетболиста может повлиять на ситуацию с Грайнер.

За судьбой Бриттни Грайнер, осуждённой на девять лет за контрабанду наркотиков, продолжают следить как в России, так и в США. Дополнительное внимание к ней привлёк легендарный баскетболист Деннис Родман. Пятикратный чемпион НБА заявил, что на следующей неделе собирается лично приехать в Россию и помочь коллеге. По его словам, он уже «получил разрешение» на это.

Сложно сказать, как повлияет визит прославленного спортсмена на ход событий, однако он уже зарекомендовал себя как человек, идущий на контакт с представителями стран, с которыми у США выстроены не лучшие отношения. Так, он несколько раз посещал КНДР. По признанию американца, он дружит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Более того, Родман утверждал, что сыграл важную роль в освобождении христианского миссионера Кеннета Бэя, осуждённого на 15 лет по обвинению в планировании свержения северокорейского правительства.

Посещал пятикратный чемпион НБА и Россию. Это произошло в 2014-м. Ему удалось даже пересечься с Владимиром Путиным, и от их общения у него остались исключительно положительные эмоции.

«Знаете, он, вообще-то, классный парень. Он вошёл, пожал мне руку, сразу ушёл с кучей народа», — поделился впечатлениями Родман.

Деннис ранее не высказывался о деле Грайнер, зато это делали многие другие звёзды НБА. Так, лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри призвал сделать всё, чтобы Бриттни как можно скорее вернулась домой. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони призвал подписать специальную петицию в защиту коллеги. А Леброн Джеймс посетовал, что США не оказывают спортсменке всю необходимую поддержку.

«После всего, что случилось, может ли она чувствовать, что Америка прикрывает её спину? На её месте я бы задумался: а хочу ли я вообще возвращаться в Америку?» — заявил баскетболист в шоу The Shop.

AFP

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«Российская сторона готова к профессиональному разговору»

Между тем сторона Грайнер не оставляет попыток обжаловать приговор. Адвокаты американки подали апелляционную жалобу. При этом в США обсуждается обмен баскетболистки и Пола Уилана, осуждённого на 16 лет за шпионаж, на Виктора Бута.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключёнными, если представители США не продолжат «заниматься политической интригой и дрязгами».

«Я ещё раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счёт. Но только профессионально. [Готовы ли] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Высказался о возможном обмене и Владимир Жеребенков, адвокат Уилана. По его признанию, посольство США «не рекомендовало» ему подавать апелляцию, «поскольку решался вопрос об обмене». Также он предположил, почему защита Грайнер решила подавать апелляционную жалобу.

«Хранение и перевозка гашишного масла не является наказуемым в США. У нас это считается наркотическим средством. Видимо, адвокаты хотят указать на это — что у Бриттни не было умысла перевозить запрещённое вещество, поскольку для неё это не наркотик. И она вправе распоряжаться им, хранить, перевозить на территории Америки, а здесь забыла выложить из сумки. Видимо, на это хотят сделать упор... Хотя незнание не освобождает от уголовной ответственности», — приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».

Ранее, в апреле, Россия и США провели обмен заключёнными. Тогда домой вернулся лётчик Константин Ярошенко, а в обратном направлении отправился Тревор Рид, осуждённый за нападение на полицейского. Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов выразил надежду на то, что и в случае с Грайнер процедура рано или поздно осуществится. При этом он подчеркнул, что окончательное решение остаётся непосредственно за лидерами стран.

Между тем Госдеп США не изменил своей позиции и продолжает настаивать на том, что баскетболистка «задержана незаконно» и «должна быть немедленно освобождена».

«Приезд Родмана никак не поможет Грайнер»

Чтобы понять, как может в дальнейшем развиваться ситуация и поможет ли Грайнер визит Родмана, RT обратился к адвокату, специалисту по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш. По её мнению, приезд легендарного баскетболиста не несёт в себе никакой пользы.

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«Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооружённым взглядом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы всё зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала. Дальше остаётся дождаться рассмотрения апелляции, хотя я не знаю, какие правовые основания нашли её адвокаты для пересмотра приговора», — заявила Ярмуш.

Попытку давления на власти России со стороны пятикратного чемпиона НБА юрист назвала неприемлемой, но подчеркнула, что она не несёт в себе никакого смысла, раз осуждённую не спасло даже публичное обращение в её защиту президента США Джо Байдена.

«Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены. Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует», — добавила Ярмуш.

Также адвокат объяснила, что в юридическом плане представляет собой обмен. Указанные заключённые должны быть помилованы в обеих странах, освобождены от уголовного преследования и только потом возвращены на родину.

«Такое предложение сделали прежде всего в США. Они пытаются работать в этом направлении. Дипломатические каналы для урегулирования данных вопросов, как заявил глава МИД Сергей Лавров, открыты. Теперь всё зависит от американской стороны. Если будут учтены интересы обеих стран и достигнут баланс, обмен вполне возможен, и он окажется в интересах самих заключённых. В частности, Грайнер получит шанс вернуться домой и продолжить спортивную карьеру», — заявила Ярмуш.

А вот подача апелляции, по её словам, действительно способна лишь затянуть процесс возможного освобождения американки, если договорённость с США окажется достигнута.

«Только вступление приговора в законную силу даст ей возможность обратиться с ходатайством о помиловании. Соответственно, пока апелляцию не рассмотрят, приговор в законную силу не вступит. А это произойдёт с учётом загрузки судов только приблизительно через два месяца. Но её адвокаты вправе отозвать апелляцию в любой момент и тем самым всё ускорить», — подчеркнула Ярмуш.

Наконец, юрист отметила, что все попытки американской стороны представить спортсменку незаконно осуждённой не несут в себе никакого смысла, поскольку она нарушила закон и публично в этом призналась. А незнание пунктов уголовного кодекса не освобождает от ответственности.