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Посол Антонов: Россия делает всё для скорейшего возвращения Виктора Бута на родину

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва делает всё возможное для скорейшего возращения на родину российского предпринимателя Виктора Бута.
Посол Антонов: Россия делает всё для скорейшего возвращения Виктора Бута на родину
  • AP

Антонов рассказал о планах российских дипломатов встретиться с Бутом в ближайшее время.

По его словам, заключённый находится в «ужасном» состоянии.

«Всё время думает о том, что, может, завтра-послезавтра настанет момент, когда он сможет вернуться на родину. Мы делаем всё возможное для того, чтобы это случилось как можно скорее», — цитирует его ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также, по информации телеканала, Россия якобы запросила у США в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.

Жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Грайнер и Уилана не окажутся пустыми словами.

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